«Крылья Советов» — «Краснодар»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар».
«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Якуба, Ежов, Коваленко, Глушенков, Сарвели.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Барач, Тепляков, Липовой, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Соколов, Игнатев, Цыпченко.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Бородин, Исаенко, Якимов, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Манелов, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Литвинов, Мацукатов, Апеков, Волков, Самко.
«Краснодар» набрал 39 очков в 23 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (35) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 17 апреля 2022
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