Женская команда ЦСКА разгромила «Краснодар» в матче чемпионата России

В матче 5-го тура женской Суперлиги ЦСКА принимал «Краснодар». Встреча завершилась победой московской команды со счётом 4:1.



Уже на 2-й минуте встречи счёт открыла футболистка ЦСКА Маргарита Черномырдина. На 15-й минуте защитник московской команды Маргарита Мануйлова упрочила преимущество хозяев. Через 4 минуты футболистка ЦСКА Виктория Шкода довела счёт до разгромного. На 62-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовала футболистка «Краснодара» Анна Синько. На 90-й минуте нападающий ЦСКА Габриэль Онгене установила итоговый счёт встречи.



Московский ЦСКА набрал 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице женского чемпионата России сезона 2022 года. «Краснодар» (4) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (15).