Ловчев: абсолютно не понравился «Спартак» с «Рубином». Думал, команда выздоравливает

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры московской команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).
«Мне абсолютно не понравилось то, что я вчера увидел. После игры с «Арсеналом» я думал, что команда выздоравливает, какая-то игра вырисовывается. Та же модель была выстроена с двумя высокими центральными нападающими. Но на них не грузили мячи, только со стандартов.
Мне не понравилась игра «Спартака». Причём уже давно она мне не нравится. «Спартак» — это всё-таки элитная команда России. Покупать игроков уровня ниже среднего типа Кофрие и Хендрикса — значит или сильно экономить, или ничего не понимать в футболе. У них усреднённый контингент игроков», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 17 апреля 2022
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