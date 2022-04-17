В «Ахмате» подтвердили желание перенести матч с ЦСКА из-за окончания Рамадана

В «Ахмате» подтвердили желание перенести матч 27-го тура РПЛ с ЦСКА из-за окончания Рамадана. Ранее «Чемпионат» сообщал, что грозненский клуб обратился к армейцам с просьбой перенести встречу с 1 мая на 30 апреля.

«В связи с празднованием окончания месяца Рамадан мы обратились в РПЛ и ЦСКА с просьбой перенести матч 27-го тура на 30 апреля. В ЦСКА с пониманием относятся и готовы сыграть 30 апреля. На следующей неделе ждём решения лиги, надеемся на понимание», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Ахмата».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» — ЦСКА запланирован на 1 мая. Встреча должна состояться на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Московский ЦСКА в 25 матчах набрал 44 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Ахмат» (32) — на 8-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).