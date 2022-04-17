Гарри Кейн пошутил насчёт своих взаимоотношений с Сон Хын Мином
Поделиться
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн провёл параллель между своими отношениями с женой и партнёром по команде южнокорейским форвардом Сон Хын Мином.
«Ревнует ли супруга меня к Сону? Может быть. Она не говорит ничего такого, но я не буду удивлён, если узнаю, что это вполне вероятно. Если честно, я, возможно, провожу с Соном больше времени, чем со своей женой. Но да, у нас с ним прекрасные отношения, что можно увидеть во время наших матчей», — приводит слова Кейна Get French Football News.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Кейна 12 голов и 8 результативных передач. Сон Хын Мин в АПЛ сезона-2021/2022 забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. «Тоттенхэм» после 32 туров чемпионата располагается на четвёртом месте.
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
17:41
-
17:25
-
17:23
-
17:15
-
17:08
-
17:06
-
16:59
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:37
-
15:19
-
15:16
-
15:08
-
14:56
-
14:55
-
14:54
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:15
-
14:05
-
13:58
Партнерский контент