Гарри Кейн пошутил насчёт своих взаимоотношений с Сон Хын Мином

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн провёл параллель между своими отношениями с женой и партнёром по команде южнокорейским форвардом Сон Хын Мином.

«Ревнует ли супруга меня к Сону? Может быть. Она не говорит ничего такого, но я не буду удивлён, если узнаю, что это вполне вероятно. Если честно, я, возможно, провожу с Соном больше времени, чем со своей женой. Но да, у нас с ним прекрасные отношения, что можно увидеть во время наших матчей», — приводит слова Кейна Get French Football News.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Кейна 12 голов и 8 результативных передач. Сон Хын Мин в АПЛ сезона-2021/2022 забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. «Тоттенхэм» после 32 туров чемпионата располагается на четвёртом месте.