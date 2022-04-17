«Ростов» впервые с 2019 года одержал 3 победы подряд в РПЛ

В рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Ростов» на выезде обыграл тульский «Арсенал» 2:1. Эта победа стала для команды Валерия Карпина третьей в РПЛ подряд.
Ранее ФК «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (1:0) и «Локомотив» (4:1). Серии из трёх побед подряд у клуба с берегов Дона не было с 2019 года.
Голы в матче с тульским «Арсеналом» в составе «Ростова» забивали Николай Комличенко и Дмитрий Полоз. У туляков единственный мяч забил Игорь Смольников. «Арсенал» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
После возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера у «Ростова» четыре победы, ничья и поражение. Клуб располагается на 9-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре «Ростов» сыграет с московским «Спартаком» 24 апреля.
- 17 апреля 2022
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