Игрок «Динамо» Лаксальт объяснил, почему его иногда называют Вальде
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт объяснил, почему его иногда называют Вальде.
«В детстве у меня были кудрявые волосы. Выглядел почти как Карлос Вальдеррама – известный на тот момент колумбийский футболист. Ну, меня и прозвали Вальде. С тех пор прозвище осталось, в Уругвае его все знают.
Когда я рос, то не так часто смотрел клубный футбол. Моей страстью были матчи сборной Уругвая. Поэтому сначала мне нравился Альваро Рекоба, затем Луис Суарес и Кристиан Родригес. Последний старше меня на 8 лет, и впервые меня вызвали в сборную, когда Родригес получил травму. А первый раз на поле в майке «селесте» я вышел на замену именно вместо Кристиана», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».
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