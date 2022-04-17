Игрок «Динамо» Лаксальт объяснил, почему его иногда называют Вальде

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт объяснил, почему его иногда называют Вальде.

«В детстве у меня были кудрявые волосы. Выглядел почти как Карлос Вальдеррама – известный на тот момент колумбийский футболист. Ну, меня и прозвали Вальде. С тех пор прозвище осталось, в Уругвае его все знают.

Когда я рос, то не так часто смотрел клубный футбол. Моей страстью были матчи сборной Уругвая. Поэтому сначала мне нравился Альваро Рекоба, затем Луис Суарес и Кристиан Родригес. Последний старше меня на 8 лет, и впервые меня вызвали в сборную, когда Родригес получил травму. А первый раз на поле в майке «селесте» я вышел на замену именно вместо Кристиана», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».