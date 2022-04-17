Карпин: с нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиться результата

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игре его команды в матче с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Можно сказать, что «Ростов» сыграл два разных тайма. Почему? Силы не безграничны. То, что происходит в «Ростове» сейчас, я считаю, чудо. Линия обороны сегодня – 18-летние ребята. С нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиться результата. Даже бывает так, что неплохо иногда играем.

Первый тайм очень понравился, многие вещи получались, многие вещи делали. Были моменты, чтобы забивать ещё. Никаких претензий, а только слова благодарности.

Могу только всех поздравить. Это чудо связано с желанием выигрывать, умирать на поле», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет с московским «Спартаком».