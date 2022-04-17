В «Зените» назвали преждевременной информацию, что «Ростов» выкупит у клуба Щетинина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтвердил информацию, что «Ростов» выкупит у команды полузащитника Кирилла Щетинина.

«Появилась информация, что «Ростов» выкупит Щетинина у «Зенита»? Преждевременно», — рассказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

20-летний Щетинин — воспитанник московского «Локомотива». В команде из Санкт-Петербурга футболист оказался в 2019 году. По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за хавбека € 280 тыс. Во второй команде «Зенита» Щетинин в 32 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

Летом 2021 года Щетинина на сезон арендовал «Ростов», за основную команду которого полузащитник в восьми матчах забил два гола.