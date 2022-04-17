«Сочи» — «Локомотив»: Изидор сравнял счёт, забив с пенальти

Сегодня, 17 апреля, «Сочи» встречается с «Локомотивом». Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 37-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. Ранее на 11-й минуте забил защитник «Сочи» Тимофей Маргасов.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Сочи» набрал 42 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).