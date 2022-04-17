«Сочи» — «Локомотив»: хозяева вышли вперёд на 44-й минуте матча

Сегодня, 17 апреля, «Сочи» встречается с «Локомотивом». Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 44-й минуте защитник хозяев Родригао вывел свою команду вперёд. Ранее на 11-й минуте счёт открыл защитник «Сочи» Тимофей Маргасов. На 37-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Сочи» набрал 42 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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