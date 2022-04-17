Форвард «Локомотива» Изидор повторил рекордную серию хавбека ЦСКА Языджи в РПЛ
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор реализовал пенальти в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (идёт перерыв, счёт 2:1 в пользу сочинцев).
21-летний французский форвард забивает за московскую команду в шестой игре чемпионата России подряд. Изидор повторил рекордную серию полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, который также забивал шесть матчей подряд в РПЛ.
Ранее форвард «Локомотива» поражал ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака» и «Ростова». На счету Изидора пять голов в этих встречах.
«Сочи» набрал 42 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
Новость по теме«Сочи» — «Локомотив»: Изидор сравнял счёт, забив с пенальти
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
17:41
-
17:25
-
17:23
-
17:15
-
17:08
-
17:06
-
16:59
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:37
-
15:19
-
15:16
-
15:08
-
14:56
-
14:55
-
14:54
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:15
-
14:05
-
13:58
Партнерский контент