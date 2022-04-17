Форвард «Локомотива» Изидор повторил рекордную серию хавбека ЦСКА Языджи в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор реализовал пенальти в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (идёт перерыв, счёт 2:1 в пользу сочинцев).



21-летний французский форвард забивает за московскую команду в шестой игре чемпионата России подряд. Изидор повторил рекордную серию полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, который также забивал шесть матчей подряд в РПЛ.



Ранее форвард «Локомотива» поражал ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака» и «Ростова». На счету Изидора пять голов в этих встречах.



«Сочи» набрал 42 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).