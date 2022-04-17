Хави: «Барселона» не изменит своей философии после проигрыша в турнире или игре

Главный тренер «Барселоны» Хави после вылета своего клуба из Лиги Европы прокомментировал дальнейшие перспективы каталонцев в остальных турнирах.

«С таким стилем мы выиграли Лигу чемпионов пять раз. Его создал Йохан Круифф. Это приносило свои плоды и результаты.

Мы должны улучшаться, но не сдаваться. Надо верить, исправлять ошибки и улучшать игру. Мы не изменим нашу философию из-за проигрыша в игре или турнире», — приводит слова Хави Goal.

Ранее «Барселона» потерпела поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (2:3). Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».