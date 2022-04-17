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«Леванте» разгромил на выезде «Гранаду» в матче 32-го тура Примеры

«Леванте» разгромил на выезде «Гранаду» в матче 32-го тура Примеры
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Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Леванте». Гости одержали победу – 4:1.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Леванте» Даниэль Гомес, ему ассистировал Хосе Луис Моралес. На 54-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник хозяев Херман Санчес. На 56-й минуте Моралес реализовал пенальти в ворота «Гранады».

Гомес открывает счёт встречи:

Удаление Санчеса:

Гол Моралеса с «точки»:

На 77-й минуте полузащитник гостей Микаэль Мальса довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Моралес. В добавленное ко второму тайму время хавбек «Гранады» Алекс Кольядо отыграл один мяч, результативный пас оформил Дарвин Мачис. Через три минуты отличился нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо, пас отдал Марк Пубиль.

Мальса делает счёт разгромным:

Кольядо отыгрывает один мяч:

Гол Сольдадо:

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После 32 сыгранных туров «Гранада» располагается на 16-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 29 очков. «Леванте» (25) – на 19-й строчке.

Испания - Примера. 32-й тур
17 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 4
Леванте
Валенсия
0:1 Гомес – 17'   0:2 Моралес – 56' (пен)   0:3 Мальса – 77'   1:3 Кольядо – 90+2'   1:4 Сольдадо – 90+5'
Удаления: Санчес – 54' / нет
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