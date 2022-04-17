Экс-хавбек ЦСКА Влашич нанёс тяжёлую травму игроку «Бёрнли» в матче АПЛ и расплакался
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Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который выступает за «Вест Хэм Юнайтед», нанёс тяжёлую травму хавбеку «Бёрнли» Эшли Вествуду в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
Инцидент произошёл на 23-й минуте встречи. В ходе борьбы хорват нанёс травму сопернику. Вествуд не смог продолжить матч, его унесли с поля на носилках. При падении у футболиста «Бёрнли» вывернулась стопа. Из-за травмы Вествуда матч был прерван на семь минут. После случившегося Влашич не смог сдержать слёз.
Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, куда перешёл из ЦСКА за € 30 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хорватский полузащитник сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол.
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