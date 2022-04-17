Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-хавбек ЦСКА Влашич нанёс тяжёлую травму игроку «Бёрнли» в матче АПЛ и расплакался

Экс-хавбек ЦСКА Влашич нанёс тяжёлую травму игроку «Бёрнли» в матче АПЛ и расплакался
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который выступает за «Вест Хэм Юнайтед», нанёс тяжёлую травму хавбеку «Бёрнли» Эшли Вествуду в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Инцидент произошёл на 23-й минуте встречи. В ходе борьбы хорват нанёс травму сопернику. Вествуд не смог продолжить матч, его унесли с поля на носилках. При падении у футболиста «Бёрнли» вывернулась стопа. Из-за травмы Вествуда матч был прерван на семь минут. После случившегося Влашич не смог сдержать слёз.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, куда перешёл из ЦСКА за € 30 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хорватский полузащитник сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол.

Новость по теме
Влашич, Санчо и Сауль вошли в список худших летних трансферов АПЛ по версии The Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022