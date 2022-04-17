Джон Терри высказался о поражении «Манчестер Сити» в игре с «Ливерпулем»

Экс-игрок «Челси» Джон Терри высказался о поражении «Манчестер Сити» в матче полуфинала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:3).
«Вот почему не стоит оставлять лучших игроков в запасе и устраивать ротацию. Надо выпускать сильнейший состав!
Проблема в том, что игроки, которые отдыхают в день матча, всё равно тренируются на следующий день. Это странно. С тем же успехом можно выпустить их, а на следующий день ограничиться восстановительным занятием или предоставить им выходной.
Я бы всегда выпускал сильнейший состав, чтобы побеждать. Поведите со счётом 3:0 и сделайте замены – или просто дайте им выходной на следующий день», – написал Терри в своих соцсетях.
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка Англии сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится сегодня, 17 апреля. Действующий обладатель Кубка Англии — «Лестер Сити». Самым титулованным клубом является «Арсенал» (14).
- 17 апреля 2022
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