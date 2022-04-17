Экс-игрок «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер высказался о поражении «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии в матче с «Ливерпулем» (2:3).
«Один гол «Ливерпуль» получил в подарок. В случае с остальными двумя голкипер тоже должен был сыграть лучше. Юрген Клопп принял важное решение в части выбора состава, поставив на игру основного вратаря, и это позволило «Ливерпулю» выиграть матч. «Манчестер Сити» поступил иначе, и в итоге их голкипер допустил роковые ошибки.
А Алисон во втором тайме сделал два очень хороших сейва, что и решило исход матча», – приводит слова Ширера Liverpool Echo.
«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка Англии сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится сегодня, 17 апреля. Действующий обладатель Кубка Англии — «Лестер Сити». Самым титулованным клубом является «Арсенал» (14).
- 17 апреля 2022
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:41
-
18:30
-
18:27
-
18:24
-
18:19
-
18:19
-
18:13
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
17:57
-
17:56
-
17:46
-
17:45
-
17:41
-
17:25
-
17:23
-
17:15
-
17:08
-
17:06
-
16:59
-
16:47
-
16:45
-
16:40
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:14