Экс-игрок «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер высказался о поражении «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии в матче с «Ливерпулем» (2:3).

«Один гол «Ливерпуль» получил в подарок. В случае с остальными двумя голкипер тоже должен был сыграть лучше. Юрген Клопп принял важное решение в части выбора состава, поставив на игру основного вратаря, и это позволило «Ливерпулю» выиграть матч. «Манчестер Сити» поступил иначе, и в итоге их голкипер допустил роковые ошибки.



А Алисон во втором тайме сделал два очень хороших сейва, что и решило исход матча», – приводит слова Ширера Liverpool Echo.

«Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка Англии сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится сегодня, 17 апреля. Действующий обладатель Кубка Англии — «Лестер Сити». Самым титулованным клубом является «Арсенал» (14).