«Локомотив» обновил антирекорд по количеству красных карточек в нынешнем сезоне РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» получили восемь красных карточек, установив антирекорд чемпионата России по данному показателю в нынешнем сезоне.



Напомним, сегодня, 17 апреля, во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи» (2:2) красную карточку за стычку с защитником сочинцев Родригао получил нападающий Ян Кухта. Это удаление стало восьмым для железнодорожников, что на данный момент является антирекордом нынешнего розыгрыша чемпионата России.



«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).