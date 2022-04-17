Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» обновил антирекорд по количеству красных карточек в нынешнем сезоне РПЛ

«Локомотив» обновил антирекорд по количеству красных карточек в нынешнем сезоне РПЛ
Комментарии

Футболисты московского «Локомотива» получили восемь красных карточек, установив антирекорд чемпионата России по данному показателю в нынешнем сезоне.

Напомним, сегодня, 17 апреля, во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи» (2:2) красную карточку за стычку с защитником сочинцев Родригао получил нападающий Ян Кухта. Это удаление стало восьмым для железнодорожников, что на данный момент является антирекордом нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

Новость по теме
Игроки «Сочи» и «Локомотива» устроили потасовку. Судья удалил по футболисту из команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022