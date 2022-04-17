«Локомотив» обновил антирекорд по количеству красных карточек в нынешнем сезоне РПЛ
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Футболисты московского «Локомотива» получили восемь красных карточек, установив антирекорд чемпионата России по данному показателю в нынешнем сезоне.
Напомним, сегодня, 17 апреля, во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи» (2:2) красную карточку за стычку с защитником сочинцев Родригао получил нападающий Ян Кухта. Это удаление стало восьмым для железнодорожников, что на данный момент является антирекордом нынешнего розыгрыша чемпионата России.
«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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