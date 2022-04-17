Ольга Смородская назвала сумбуром игру «Локомотива» в матче с «Сочи»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничейный результат команды в матче с «Сочи» (2:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Реабилитировался ли «Локомотив» за игру с «Ростовом»? Я так не считаю. Матч был нервным, с удалениями, даже драками. Пока не понимаю, куда движется «Локомотив». Я не вижу у команды непредсказуемости, не вижу задач на игру. Сумбур! Вот как это называется.



Что касается удалений, очень сложно судить по телевизионной картинке. Мне кажется, в этом разберутся. Потасовка — ужас. Но она знатная была! Нервы у всех на пределе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).