Смородская — о голах Изидора: одно дело забивать несильному сопернику, а другое — сильному
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о нападающем команды Вильсоне Изидоре.
«Если брать статистику Изидора, то приобретение неплохое. Но понимаете, в чём проблема: одно дело забивать несильному сопернику, а другое дело — сильному. Посмотрим, ещё рано говорить», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Французский нападающий железнодорожников отметился дублем в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2). Изидор забил в шестом матче чемпионата подряд, всего в этих встречах на его счету семь голов.
21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно, перейдя из французского «Монако» за € 3,5 млн.
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