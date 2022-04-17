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Защитник «Сочи» вынес мяч головой из пустых ворот в матче с «Локо» на 98-й минуте

Защитник «Сочи» вынес мяч головой из пустых ворот в матче с «Локо» на 98-й минуте
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич спас команду от поражения в матче с «Локомотивом» (2:2) на 98-й минуте. Словенский футболист вынес мяч из пустых ворот головой после удара хавбека железнодорожников Дмитрия Рыбчинского.

На 11-й минуте счёт в матче открыл защитник «Сочи» Тимофей Маргасов. На 37-й пенальти в ворота хозяев реализовал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор. На 44-й минуте защитник хозяев Родригао вывел свою команду вперёд. На 49-й минуте форвард московской команды Изидор оформил дубль.

На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

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