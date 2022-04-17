«Севилья» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Севилья» — «Реал». Встреча 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Мануэль Гарсия Гомес.



После 31 сыгранного тура «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».

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