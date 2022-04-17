«Атлетико» благодаря пенальти на 90+10-й минуте вырвал победу у «Эспаньола»

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали победу — 2:1.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 52-й минуте отличился полузащитник «матрасников» Янник Карраско. На 71-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек «Атлетико» Жоффрей Кондогбиа.
Карраско выводит «Атлетико» вперёд:
Через три минуты ответный мяч забил нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас. На 90+10-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал Карраско.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Помогали ему ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. В роли резервного рефери выступал Альберто Гомес Ламейро.
Мадридский «Атлетико» набрал 60 очков в 32 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эспаньол» (39) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (72).
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