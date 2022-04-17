Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Локомотивом» (2:2).
«После таких игр очень много эмоций. Был футбол, были комбинации, были моменты. Мы приложили максимум усилий, чтобы вырвать победу, и самоотверженно действовали в защите. Мы смогли заработать очко, которое двигает нас вперёд», — цитирует Федотова официальный сайт «Сочи».
«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» с 38 очками находится на шестом месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55). Действующий чемпион России – «Зенит».
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