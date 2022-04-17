Президент киевского «Динамо» прокомментировал просьбу отпустить игроков в сборную Украины

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о просьбе украинской федерации футбола отпустить игроков для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022.

«Прежде всего предлагаю всем не горячиться, а спокойно, вдумчиво и неангажированно проанализировать официальный ответ «Динамо» о просьбе от УАФ о командировке 12 наших игроков в распоряжение тренерского штаба сборной команды с 29 апреля. Там чётко и понятно изложено другое видение терминов использования футболистов столичного клуба в тренировочном процессе под руководством Александра Петракова.

Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу. С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы, в которой сейчас принимает участие «Динамо».

Поэтому я не вижу никаких проблем, если 12 игроков «Динамо», вызванных в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков. При этом я призываю футбольное сообщество к взаимоуважению и здравому смыслу. Давайте создадим для национальной сборной максимально благоприятные условия подготовки без истерики и спекуляций», – цитирует Суркиса официальный сайт киевского «Динамо».