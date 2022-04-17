«Как вам такой цирковой номер?» «Сочи» — о действиях форварда «Локо» Кухты

В «Сочи» отреагировали на фрагмент матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2), в результате которого с поля были удалены защитник команды Родригао и нападающий гостей Ян Кухта.
«Как вам такой цирковой номер?» — подписали видео в пресс-службе сочинского клуба.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Сочи».
На видеофрагменте видно, как Кухта наступает коленом на грудь Родригао, а после того, как защитник схватил его за ногу, эмоционально падает на газон.
На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения.
«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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