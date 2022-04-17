Грэм Сунесс: Роналду в «МЮ» не производит на партнёров то впечатление, какое хотел бы

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о влиянии нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на своих партнёров по команде.
«Роналду претендует на звание лучшего футболиста в истории, но сейчас начинает напоминать разочарованного человека, приближающегося к завершению выступлений на самом высоком уровне.
До его трансфера я говорил, что он не будет выходить в каждом матче, но такой футболист будет полезен в качестве примера для подражания в раздевалке. Но, похоже, у него возникают проблемы с этим из-за того, как изменился футбол. Роналду уже не может производить на людей то впечатление, какое хотел бы», — приводит слова Сунесса The Times.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, отставая от лидера на 20 очков.
- 17 апреля 2022
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