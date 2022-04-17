Баженов рассказал о плюсах игры «Спартака» в два форварда

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о преимуществах красно-белых при игре в два нападающих.
«Честно, многие говорят про навал в игре «Спартака» — я с этим не согласен. Мне кажется, имея двух мощных форвардов, Николсона и Соболева, почему бы не использовать это как козырь? Во-первых, «Рубин» использовал очень низкую оборону. Во-вторых, с выходом Бакаева резко прибавил Хлусевич. Именно с флангов удавалось вскрывать, повторюсь, низкую оборону «Рубина».
Почему бы не использовать этот навал, когда он приносит определённые плоды? В итоге он их принёс. Мы наконец-то видим у ребят желание и напор. Я про это уже два месяца говорю, что вы можете тактически или технически ошибаться, но вот этот какой-то напор желания и агрессии — его не хватало. Вчера второй тайм был показательным для меня. Мне было приятно смотреть на игру. Мне кажется, что нужно использовать сильные качества каждого игрока на данном этапе», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 апреля 2022
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