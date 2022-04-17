«Нижний Новгород» и «Химки» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ

Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Нижний Новгород» одноимённая местная команда встречалась с «Химками». Матч закончился нулевой ничьёй.

«Нижний Новгород» набрал 28 очков и закрепился на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (55).

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Помогали ему Валерий Данченко и Алексей Ширяев. Резервным судьёй был назначен Иван Сараев. Отработала на VAR арбитр Анастасия Пустовойтова, её помощниками были Антон Кобзев и Кирилл Левников.



Матч «Нижний Новгород» — «Химки» начался в 19:00 мск.