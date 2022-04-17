«Реал» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч 32-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Реала» на матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал».
«Севилья»: Боно, Акунья, Карлос, Кунде, Навас, Гомес, Ракитич, Жордан, Корона, Марсьяль, Ламела.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Алаба, Милитао, Карвахаль, Модрич, Камавинга, Кроос, Винисиус, Бензема, Вальверде.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервным рефери выступит Мануэль Гарсия Гомес.
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