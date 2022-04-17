В «Химках» прокомментировали ничью в матче с «Нижним Новгородом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ, в котором «Химки» играли на выезде с «Нижним Новгородом» (0:0).
«Тяжёлая, вязкая игра. Я думаю, что команде удалось выполнить все задачи, которые Сергей Николаевич ставил. Увозим важное одно очко из Нижнего Новгорода. Тяжёлая игра, но ребята молодцы. Будем готовиться к «Крыльям», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Нижний Новгород» одноимённая местная команда встречалась с «Химками». Матч закончился нулевой ничьей.
«Нижний Новгород» набрал 28 очков и закрепился на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (55).
- 17 апреля 2022
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