«Сельта» обыграла «Атлетик» в матче 32-го тура Примеры

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» принимал «Сельту». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился нападающий Яго Аспас, ему ассистировал Брайс Мендес.
Аспас выводит «Сельту» вперёд:
На 37-й минуте преимущество «Сельты» удвоил полузащитник Фран Бельтран, голевой пас отдал Денис Суарес.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Альберто Фуэнте Мартин.
После 32 сыгранных туров «Атлетик» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 45 очков. «Сельта» с 39 очками находится на 11-й строчке.
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