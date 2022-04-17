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Роналду — перед «Ливерпулем»: 30 хет-триков до 30 лет, 30 — после. Пора нарушить баланс!

Роналду — перед «Ливерпулем»: 30 хет-триков до 30 лет, 30 — после. Пора нарушить баланс!
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался перед матчем перенесённого 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится 19 апреля.

«30 хет-триков до 30 лет, 30 хет-триков после 30 лет. Настало время нарушить баланс!» — написал Роналду в соцсетях.

Напомним, 16 апреля португальский форвард оформил хет-трик в матче 33-го тура АПЛ с «Норвич Сити» (3:2), который стал 60-м для Роналду в карьере. Нападающий оформил 50 хет-триков на клубном уровне и ещё 10 – в составе сборной Португалии.

Криштиану выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

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