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Полузащитник «Челси» высказался о предстоящем финале Кубка Англии с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» высказался о предстоящем финале Кубка Англии с «Ливерпулем»
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Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик высказался о предстоящем финале Кубка Англии, в котором «аристократы» сыграют с «Ливерпулем».

«Это был тяжёлый путь из-за травм и аренды, чтобы снова набрать форму, но я всегда верил в себя и всегда хотел играть за «Челси». Я довольно много играю в этом сезоне, я счастлив.

Причина, по которой я всё ещё здесь, заключается в моём менталитете, несмотря на все травмы. Я всё ещё верил в себя и много лет говорил, что моё время придёт. «Челси» хочет вернуть должок «Ливерпулю» за Кубок английской лиги», – приводит слова Лофтус-Чика Goal.

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 встретились «Челси» и «Кристал Пэлас». «Аристократы» одержали победу – 2:0. Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем», а «Кристал Пэлас» завершил участие в турнире.

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