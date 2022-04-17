Де Хеа — о Роналду: легенда, один из лучших в истории. Его карьера поражает

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о об игре нападающего манкунианцев Криштиану Роналду в матче 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2), в котором португалец оформил хет-трик.
«До последней секунды ситуация была напряжённой. Мы вели 2:0, нельзя терять контроль над такой игрой. Тем не менее мы начали позволять создавать моменты у наших ворот, и соперник забил в конце первого тайма. Это всегда неприятно.
Надо лучше контролировать матчи, тем более дома с «Норвичем». Но матч получился отличным, мы бились до конца. Хороший опыт. А у Роналду три прекрасных гола.
Его карьера поражает, он продолжает забивать, оформлять хет-трики, помогать команде. Он легенда и один из лучших в истории.
Когда он забивает, это хорошо для команды, да и для всех хорошо», – приводит слова де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
- 17 апреля 2022
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