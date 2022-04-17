Тухель — о финале Кубка Англии с «Ливерпулем»: мы будем готовы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем финале Кубка Англии, в котором его команда сыграет с «Ливерпулем».

«Я счастлив снова быть в финале, я не могу быть более взволнованным и более гордым, потому что это будет важная игра. Мы будем готовы», – приводит слова Тухеля Goal.

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 встретились «Челси» и «Кристал Пэлас». «Аристократы» одержали победу – 2:0.

Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем», а «Кристал Пэлас» завершил участие в турнире.



Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидер по количеству трофеев — «Арсенал». В активе лондонского клуба 14 завоёванных кубков страны.