«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Байер» и вышел на третье место в Бундеслиге
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Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 69-й минуте отличился полузащитник «быков» Доминик Собослаи, ему ассистировал Кристофер Нкунку.
Отметим, что «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско не проигрывает девять матчей в Бундеслиге подряд.
После 30 сыгранных туров «РБ Лейпциг» располагается на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 54 очка. «Байер» с 52 очками находится на четвёртом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мюнхенская «Бавария», у неё 72 очка. Действующий чемпион Германии — «Бавария».
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