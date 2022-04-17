«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Байер» и вышел на третье место в Бундеслиге

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 69-й минуте отличился полузащитник «быков» Доминик Собослаи, ему ассистировал Кристофер Нкунку.



Отметим, что «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско не проигрывает девять матчей в Бундеслиге подряд.



После 30 сыгранных туров «РБ Лейпциг» располагается на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 54 очка. «Байер» с 52 очками находится на четвёртом месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мюнхенская «Бавария», у неё 72 очка. Действующий чемпион Германии — «Бавария».