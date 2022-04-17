Видеообзор матча 25-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Химки»

Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 на стадионе «Нижний Новгород» одноимённая местная команда встречалась с «Химками». Матч закончился нулевой ничьей.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко и Алексей Ширяев. Резервным судьёй был назначен Иван Сараев. Отработала на VAR арбитр Анастасия Пустовойтова, её помощниками были Антон Кобзев и Кирилл Левников.

После 25 сыгранных туров Нижний Новгород» набрал 28 очков и закрепился на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (55). Действующий чемпион России — «Зенит».