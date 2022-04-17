Маунт высказался о предстоящем финале Кубка Англии с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался о предстоящем финале Кубка Англии, в котором синие сыграют с «Ливерпулем».

«Настало наше время выиграть финал на «Уэмбли». Я проиграл пять финалов, так что это будет оказывать на нас давление, вынуждая нас идти вперёд в матче», – приводит слова Маунта Goal.

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 встретились «Челси» и «Кристал Пэлас». «Аристократы» одержали победу – 2:0.



Таким образом, «Челси» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем», а «Кристал Пэлас» завершил участие в турнире.



Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидер по количеству трофеев — «Арсенал». В активе лондонского клуба 14 завоёванных кубков страны.