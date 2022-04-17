А. Кержаков: «Нижний Новгород» имел преимущество над «Химками», но не реализовал моменты
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).
«Мы имели преимущество над соперником, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. В первом тайме ребята были близки к тому футболу, который мы хотим видеть в исполнении нашей команды.
Смена позиций Масоэро и Каккоева? На наш взгляд, Лукас более удачно справлялся с Мирзовым», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода» на официальном сайте.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Помогали ему Валерий Данченко и Алексей Ширяев. Резервным судьёй был назначен Иван Сараев. Отработала на VAR арбитр Анастасия Пустовойтова, её помощниками были Антон Кобзев и Кирилл Левников.
Новость по темеВидеообзор матча 25-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Химки»
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