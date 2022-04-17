«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче лидеров Лиги 1 благодаря голам Неймара и Мбаппе

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимал «Марсель». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился нападающий «ПСЖ» Неймар, ему ассистировал Марко Верратти. НА 31-й минуте ответный мяч забил защитник гостей Дуе Чалета-Цар. В добавленное к первому тайму время пенальти в ворота «Марселя» реализовал нападающий Килиан Мбаппе.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Ему помогали ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Томас Леонар.



«Пари Сен-Жермен» в 32 матчах набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Марсель» (59) – на второй строчке.