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«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче лидеров Лиги 1 благодаря голам Неймара и Мбаппе

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче лидеров Лиги 1 благодаря голам Неймара и Мбаппе
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Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» принимал «Марсель». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился нападающий «ПСЖ» Неймар, ему ассистировал Марко Верратти. НА 31-й минуте ответный мяч забил защитник гостей Дуе Чалета-Цар. В добавленное к первому тайму время пенальти в ворота «Марселя» реализовал нападающий Килиан Мбаппе.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Ему помогали ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери – Томас Леонар.

«Пари Сен-Жермен» в 32 матчах набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Марсель» (59) – на второй строчке.

Франция - Лига 1. 32-й тур
17 апреля 2022, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Неймар – 12'   1:1 Чалета-Цар – 31'   2:1 Мбаппе – 45+4' (пен)
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