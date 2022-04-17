«Севилья» — «Реал»: Начо сравнял счёт на 83-й минуте встречи

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимает «Реал».



На 83-й минуте счёт сравнял защитник «Реала» Начо, голевой пас отдал Даниэль Карвахаль. Ранее на 21-й минуте отличился полузащитник хозяев Иван Ракитич. На 25-й минуте преимущество «Севильи» удвоил хавбек Эрик Ламела. На 50-й минуте отставание «сливочных» в счёте сократил форвард Родриго, ему ассистировал Даниэль Карвахаль.

Гол Начо:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Реал».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогают ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Мануэль Гарсия Гомес.



После 31 сыгранного тура «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 72 очка. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».