«Реал» в добавленное время вырвал победу у «Севильи», проигрывая до 83-й минуты 1:2

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:2.



На 21-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Иван Ракитич. На 25-й преимущество «Севильи» удвоил хавбек Эрик Ламела.

Ракитич открывает счёт:

Ламела увеличивает преимущество «Севильи»:

На 50-й минуте отставание «сливочных» в счёте сократил форвард Родриго, ему ассистировал Даниэль Карвахаль. На 83-й минуте счёт сравнял защитник «Реала» Начо, голевой пас отдал Карвахаль. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий мадридцев Карим Бензема, результативную передачу оформил Родриго.

Родриго отыгрывает один мяч:

Начо забивает ответный мяч:

Победный гол Бензема:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Мануэль Гарсия Гомес.



После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».

Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей Ла Лиги, а также игры Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.