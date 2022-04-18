Карим Бензема забил 39 голов в 39 матчах нынешнего сезона за «Реал»

Вчера, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:2. Победный гол в добавленное к матчу время забил французский нападающий Карим Бензема.

Для 34-летнего футболиста этот гол стал 39-м в 39 матчах за испанский клуб во всех турнирах (чемпионат Испании, Лига чемпионов, Суперкубок Испании). Также на счету Бензема 13 результативных передач.

Напомним, соглашение между Бензема и «Реалом» истекает в 2023 году.

Отметим, что Карим Бензема забил в ворота «Челси» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и помог «Реалу» выйти в полуфинал. В первом матче с английской командой форвард оформил хет-трик.