Директор «Аякса»: мы сделали всё, чтобы удержать тен Хага. Новый контракт, больше денег

Технический директор амстердамского «Аякса» Джерри Хамстра высказался о возможном уходе главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Я буду очень краток. Мы сделали всё, чтобы удержать его. Новый контракт? Предложили. Больше денег? Предложили.



Эрик может сам принять решение о своём будущем. Он достаточно взрослый и мудрый для этого. У нас есть два сценария. Мы очень надеемся, что он останется. Логично, что к нему есть интерес.



Если он не останется, мы должны быть готовы ко второму сценарию», — цитирует Хамстра ESPN.



Напомним, тен Хаг может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что нидерландец может быть официально представлен в «МЮ» уже на этой неделе. Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник.