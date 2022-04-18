Вратарь «Манчестер Сити» высказался о своей ошибке в матче с «Ливерпулем»

Вратарь «Манчестер Сити» Зак Стеффен высказался о своей ошибке в матче полуфинала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:3).

«Испытания и невзгоды, неудачи и успехи, такова жизнь. Вчерашняя игра — это неприятная пилюля, всё, что мы можем сделать — это подняться и сделать выводы из неё.

Спасибо всем фанатам, которые приехали на матч. Мы будем усердно работать, чтобы вы, ребята, гордились нами. Мы будем идти вперёд», – цитирует вратаря «горожан» Goal.

Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, одолев в полуфинале «Манчестер Сити» со счётом 3:2.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидер по количеству трофеев — «Арсенал». В активе лондонского клуба 14 завоёванных кубков страны.