Вратарь «Манчестер Сити» высказался о своей ошибке в матче с «Ливерпулем»
Поделиться
Вратарь «Манчестер Сити» Зак Стеффен высказался о своей ошибке в матче полуфинала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:3).
«Испытания и невзгоды, неудачи и успехи, такова жизнь. Вчерашняя игра — это неприятная пилюля, всё, что мы можем сделать — это подняться и сделать выводы из неё.
Спасибо всем фанатам, которые приехали на матч. Мы будем усердно работать, чтобы вы, ребята, гордились нами. Мы будем идти вперёд», – цитирует вратаря «горожан» Goal.
Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, одолев в полуфинале «Манчестер Сити» со счётом 3:2.
Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити». Лидер по количеству трофеев — «Арсенал». В активе лондонского клуба 14 завоёванных кубков страны.
Новость по темеКлопп: Мане провёл невероятный матч с «Манчестер Сити»
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
01:15
-
00:43
-
00:34
-
00:34
-
00:24
-
00:07
-
00:00
-
00:00
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:43
-
21:34
-
21:23
Партнерский контент