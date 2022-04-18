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Останкинская башня окрасилась в красно-белые цвета в честь столетия «Спартака»

Останкинская башня окрасилась в красно-белые цвета в честь столетия «Спартака»
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Сегодня, 18 апреля, московский «Спартак» отмечает столетие со дня основания футбольного клуба.

Останкинская телебашня решила поздравить команду с юбилеем, поэтому с наступлением полуночи по московскому времени она окрасилась в красно-белые цвета.

Ранее стало известно, что весь день 18 апреля на башне будет демонстрироваться видео в честь столетия «Спартака».

18 апреля 1922 года Московский клуб спорта (МКС) провёл первую товарищескую игру с Замоскворецким клубом спорта (ЗКС), в котором победил со счётом 3:2.

«Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний титул московская команда завоевала в сезоне-2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» после 25 туров располагается на 10-м месте, набрав 31 очко.

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