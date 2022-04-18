Останкинская башня окрасилась в красно-белые цвета в честь столетия «Спартака»

Сегодня, 18 апреля, московский «Спартак» отмечает столетие со дня основания футбольного клуба.
Останкинская телебашня решила поздравить команду с юбилеем, поэтому с наступлением полуночи по московскому времени она окрасилась в красно-белые цвета.
Ранее стало известно, что весь день 18 апреля на башне будет демонстрироваться видео в честь столетия «Спартака».
18 апреля 1922 года Московский клуб спорта (МКС) провёл первую товарищескую игру с Замоскворецким клубом спорта (ЗКС), в котором победил со счётом 3:2.
«Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний титул московская команда завоевала в сезоне-2016/2017 под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» после 25 туров располагается на 10-м месте, набрав 31 очко.
- 18 апреля 2022
-
01:15
-
00:43
-
00:34
-
00:34
-
00:24
-
00:07
-
00:00
-
00:00
- 17 апреля 2022
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:43
-
21:34
-
21:23