Автор победного гола в ворота «Севильи» Карим Бензема установил личный рекорд в Ла Лиге

Вчера, 17 апреля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:2. Победный гол в добавленное к матчу время забил французский нападающий Карим Бензема.

Французский форвард забил 25 голов в 28 матчах нынешнего сезона Ла Лиги — это рекорд Бензема в чемпионате Испании. Ранее лучший результат нападающего был в сезоне-2015/2016, тогда он забил 24 гола в 27 матчах.

Более того, для 34-летнего футболиста этот гол стал 39-м в 39 матчах за испанский клуб во всех турнирах (чемпионат Испании, Лига чемпионов, Суперкубок Испании). Также на счету Бензема 13 результативных передач.



Напомним, соглашение между Бензема и «Реалом» истекает в 2023 году.