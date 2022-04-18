«Все ждут нашей осечки». Анчелотти высказался о волевой победе «Реала» над «Севильей»

62-летний итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о волевой победе «Королевского клуба» в выездной игре 32-го тура чемпионата Испании над «Севильей» (3:2).
«Очень важная победа. Во втором тайме игрокам «Реала» удалось показать свой сильный характер. Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали встречу, но не потеряли уверенность. Остались вопросы к судейству, как игра рукой Винисиуса – это фол, а аналогичный момент у Диего Карлоса – игровой эпизод. Я не понимаю.
Все ждут осечки «Реала», но эту победу мы заслужили. Мы ещё не одержали победу в чемпионате, но сделали огромный шаг к этой цели», — приводит слова Анчелотти Marca.
Победный гол Бензема в матче с «Севильей»:
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После 32 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 75 очков. «Севилья» (60) – на третьей строчке. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».
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