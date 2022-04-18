Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» назначила Араухо директором скаутского отдела

«Барселона» назначила Араухо директором скаутского отдела
Комментарии

«Барселона» назначила Пауло Араухо на должность директора скаутского отдела. Как сообщает Mundo Deportivo, Араухо начнёт работу в клубе уже на следующей неделе.

Таким образом, президент клуба Жоан Лапорта хочет придать импульс деятельности клуба в сфере поиска вундеркиндов.

Араухо ранее занимал различные должности в сфере частного предпринимательства, а на спортивном уровне его опыт ограничен английским клубом «Бёрнли». В Англии он работал скаутом. В его обязанности входил поиск игроков на южноамериканском рынке. Пауло также работал в маркетинговых отделах таких спортивных компаний, как Umbro и adidas.

Ранее уже было объявлено, что в ближайшее время Энрик Масип, советник Жоана Лапорты, пополнит штат технического секретариата, который должен возглавить Йорди Круифф.

Новость по теме
«Барселона» лидирует в гонке за подписание вундеркинда «Байера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022