«Барселона» назначила Араухо директором скаутского отдела

«Барселона» назначила Пауло Араухо на должность директора скаутского отдела. Как сообщает Mundo Deportivo, Араухо начнёт работу в клубе уже на следующей неделе.



Таким образом, президент клуба Жоан Лапорта хочет придать импульс деятельности клуба в сфере поиска вундеркиндов.

Араухо ранее занимал различные должности в сфере частного предпринимательства, а на спортивном уровне его опыт ограничен английским клубом «Бёрнли». В Англии он работал скаутом. В его обязанности входил поиск игроков на южноамериканском рынке. Пауло также работал в маркетинговых отделах таких спортивных компаний, как Umbro и adidas.



Ранее уже было объявлено, что в ближайшее время Энрик Масип, советник Жоана Лапорты, пополнит штат технического секретариата, который должен возглавить Йорди Круифф.