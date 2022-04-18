«Барселона» назначила Араухо директором скаутского отдела

«Барселона» назначила Пауло Араухо на должность директора скаутского отдела. Как сообщает Mundo Deportivo, Араухо начнёт работу в клубе уже на следующей неделе.
Таким образом, президент клуба Жоан Лапорта хочет придать импульс деятельности клуба в сфере поиска вундеркиндов.
Араухо ранее занимал различные должности в сфере частного предпринимательства, а на спортивном уровне его опыт ограничен английским клубом «Бёрнли». В Англии он работал скаутом. В его обязанности входил поиск игроков на южноамериканском рынке. Пауло также работал в маркетинговых отделах таких спортивных компаний, как Umbro и adidas.
Ранее уже было объявлено, что в ближайшее время Энрик Масип, советник Жоана Лапорты, пополнит штат технического секретариата, который должен возглавить Йорди Круифф.
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